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Новости погоды

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Атлантический циклон принес в Центр России дождливую погоду

ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 12 ноября

  Под натиском атмосферных фронтов мощного североатлантического циклона в центральных областях в прошедшую субботу время от времени принимался дождь. В Орловской и Курской областях под воздействием волнового атмосферного фронта с юго-запада прошли более существенные дожди. В Курской области в г. Рыльск за вчерашний день, 11 ноября и в ночь на 12 ноября выпало до 15 мм осадков, то есть четверть месячной нормы. В Орловской области, пгт. Верховье суточная сумма осадков составила 11 мм - это почти пятая часть месячного количества. В воскресенье, 12 ноября дожди в центральных областях будут продолжаться, ведь с запада будут подтягиваться все новые и новые атмосферные фронты. И довольно тепло для первой половины ноября. Днем +2,+7, в Черноземье +3,+9, в Воронежской и Белгородской областях при прояснениях до +12.

13 ноября ночью сильные дожди ожидаются в Рязанской и Орловской областях, а в основном дожди будут от небольших до умеренных. Температура понизится, днем не выше +1,+6 градусов, Не так тепло будет и в Центральном Черноземье, максимум до +7. / meteonovosti.ru /
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