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Новости погоды

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Потепление на юге Красноярского края и похолодание на севере

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 12 ноября

  Атмосферный фронт с запада принесет в понедельник, 13 ноября небольшое ослабление морозов на юг Красноярского края. Местами запорошит снежок, на автодорогах ожидается гололедица. В Красноярске дневная температура -8,-10 градусов, в южных районах края мороз еще слабее, от -1 до -6 градусов. Но и такие небольшие морозы для южных районов Красноярского края совсем не свойственны началу ноября. При этом на север Красноярского края будет распространяться в арктическом антициклоне студеный воздух. Понизится температура 13 ноября на севере Таймыра до -25,-30 градусов, при прояснениях до -35. Только местами на побережье и островной части Таймырского полуострова мороз не так велик, -15,-20 градусов в течение суток. На юге Таймыра температура коротким ноябрьским днем будет составлять около -30 градусов, ночью будет падать до -33,-38 градусов. Почти сорокаградусный мороз ночью ожидается в отдельных районах Эвенкии и Туруханского района. Днем ослабление морозов до -15,-22 градусов. Погода на севере Красноярского края устанавливается холоднее обычной градусов на 5, то есть почти декабрьская. / meteonovosti.ru /
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