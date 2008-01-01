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В районе Байкала при прохождении циклона похолодает



ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 12 ноября



Погоду в Забайкалье в воскресенье, 12 ноября будет определять циклон и серия атмосферных фронтов. В тылу этого циклона, что перемещаясь по северу Монголии, движется на восток к границе с Амурской областью, в забайкальском крае, а также в Бурятии местами пройдет снег от небольшого до умеренного, температура начнет понижаться. Днем 0,-5 градусов, местами до -10 градусов. В Иркутскую область уходящий циклон тоже принесет понижение температуры, днем -5,-10 градусов, местами и ниже, также ожидается снег, к тому же местами ветер до 18 м/с и метели. В начале новой ноябрьской недели похолодание продолжится. Циклон по северу Китая переместится на российский Дальний Восток, а с запада усилится влияние сибирского морозного антициклона. В Забайкалье температура 13 ноября понизится еще градусов на 5, днем до -10, местами до -15. В Иркутской области температура понизится до -7,-12, местами до -22 градусов. / meteonovosti.ru /



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