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Новости погоды

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На Чукотке после оттепели подморозит

ИА "Метеоновости" / 11:22 Воскресенье, 12 ноября

  На востоке Чукотского автономного округа температура 11 ноября повышалась до положительных значений. В Анадыре перекрыт абсолютный максимум температуры этих суток, хотя совсем и не намного, всего на одну десятую градуса. Вчера, 11 ноября было 2,4 градуса, тогда как предыдущий максимум 2,3 градуса отмечался совсем недавно, в 2014 году. Температура в ближайшие сутки на полуострове пойдет на понижение. По восточному побережью полуострова пройдет холодный атмосферный фронт арктического циклона, а с севера Якутии подтянется антициклон, который принесет морозную погоду. Еще сегодня днем на востоке -3,+2 градуса. А 13 ноября на восточном побережье подморозит до -2,-7 градусов. Похолодает и на остальной части Чукотки, в течение суток ожидается -7,-12 градусов, местами мороз будет усиливаться до -15,-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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