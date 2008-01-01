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Новости погоды

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На севере Дальнего Востока продолжает штормить

ИА "Метеоновости" / 11:10 Воскресенье, 12 ноября

  Циклон, переместившийся на юг Курильских островов, поддерживал ненастье на островной части Дальнего Востока и на побережье. В субботу, 11 ноября и в ночь на воскресенье, 12 ноября на Сахалине прошли сильные осадки (снег, мокрый снег до 48 мм), ветер до 42 м/с. В Приморском крае ветер достигал 28 м/с. На Курильской гряде был сильный дождь (до 19 мм), ветер до 28 м/с. Досталось и юге Камчатского края. Ветер на юге Камчатского края усиливался до 33 м/с. Приблизился циклон к побережью Магаданской области, там отмечены порывы ветра до 23 м/с. А предыдущий циклон бушевал у арктического побережья Чукотского автономного округа, на побережье Чукотского автономного округа ветер достигал. 23 м/с, 12 ноября в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 20-25 м/с. 13-14 ноября в Магаданской области сильный снег, метель, ветер 18-23 м/с.

В воскресенье, 12 ноября в Чукотском автономном округе будет продолжаться снег, метель, на побережье ветер 20-25 м/с. А 13-14 ноября, когда циклон начнет оказывать большее влияние на Магаданскую область, подойдя вплотную к ее побережью, на территории области сохранится сильный ветер, к тому же усилится снегопад, будет метель. / meteonovosti.ru /
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