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ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 12 ноября



Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта. Воздушная масса сменяется на более теплую и влажную. При выходе на относительно прохладную поверхность воздух охлаждается и водяной пар достигает состояния насыщения. Наблюдаются, свойственные осени, метеорологические явления, такие как морось, туман и дымка. Именно эти данные в 9 часов утра московские метеорологи-наблюдатели занесли в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры держится на уровне +3..+4 градуса. Ветер юго-восточный 2-6 м/с, в отдельные моменты усиливается до 8-9 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



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