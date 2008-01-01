

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима не торопится на Русскую равнину



ИА "Метеоновости" / 09:45 Воскресенье, 12 ноября



Зима не торопится в среднюю полосу ЕТР. Только немного похолодает, как снова температура повышается до октябрьских значений. А ведь в Москве и области 10 ноября среднесуточная температура достигает нуля градусов, то есть, наступает метеорологическая зима, а уже с 11 ноября среднесуточная температура воздуха должна быть отрицательной. В этом смысле прошедшая суббота не стала показательной. Весь день температура держалась положительная, да еще и дождь моросил. Это атлантический циклон прислал порцию теплого и влажного морского воздуха. Не изменится ситуация в течение ближайших нескольких дней. Температура воздуха на Русской равнине ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. И даже в дальнейшем, когда фон температуры несколько снизится и будет колебаться около 0 градусов - это совсем еще не зима. Повышение температуры уже коснулось западных районов Европейской территории. Сегодня придет в Поволжье и на восток Русского Севера, в Коми и Ненецкий округ. Теплый и влажный воздух будет пробиваться на восток с осадками, туманами, местами с гололедными явлениями. А на севере ЕТР возможны кратковременные метели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



