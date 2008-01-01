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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:01 Воскресенье, 12 ноября
Предстоящим днём погода в Московском регионе начнёт постепенно улучшаться, в плане осадков, их станет значительно меньше, да и на небе будут заметны прояснения.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 12 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня ещё возможен местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 4..6 градусов, по области 2..7. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градуса. Атмосферное давление пониженное, 743 мм рт ст..
Такая погода окажется неблагоприятной для лиц с патологиями бронхов и легких, а также для метеозависимых людей. Они могут испытывать усталость, снижение трудоспособности. Для здоровых людей такая погода будет вполне комфортной. В этот период повышается вероятность подхватить простуду, вирусы, поэтому необходимо поддерживать организм витаминами.
Геомагнитный фон 12 ноября ожидается от спокойного до слабо возмущенного. / meteonovosti.ru /
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