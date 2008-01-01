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Новости погоды

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На Новой Земле метель

ИА "Метеоновости" / 13:50 Суббота, 11 ноября

  На Новой Земле 10-11 ноября разыгралась метель при штормовом ветре до 30 м/с, в ночь на 11 ноября ветер в районе Малых Кармакул ветер достигал 32 м/с. Утром 11 ноября ветер начал понемногу стихать и был уже 25 м/с. Обычно ветер здесь усиливается при потоке с юга, как было на этот раз с приближением циклона и его теплого атмосферного фронта. Небольшие морозы, которые наблюдались в середине текущей недели, начали понемногу ослабевать. Хотя температура в прошедшие сутки, 10 ноября была еще немного ниже климатической нормы.

В воскресенье, 12 ноября фон температуры существенно не изменится, днем около 0 градусов, пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с. / meteonovosti.ru /
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