Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
11 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье потепление, но сыро и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:37 Суббота, 11 ноября

  Наступление мощного североатлантического циклона почувствовалось на берегах Волги. На севере региона начались слабые моросящие осадки на фоне слабо морозной погоды. Сегодня влияние атмосферного фронта проявится в Волго-Вятском районе небольшими осадками в виде дождя, снега и мокрого снега, будет дуть порывистый ветер до 15 м/с, температура повысится, днем -3,+3, в республиках Поволжья до +6. В Среднем Поволжье местами пройдут небольшие осадки, днем потеплеет до +4 градусов. В воскресенье, 12 ноября фон температуры существенно не изменится. На севере Поволжья днем +1,+6 градусов, в Среднем Поволжье до +5. При облачной погоде пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью и утром туман, ветер южной четверти может усиливаться до 14 м/с. На дорогах будет образовываться гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Вс.
12 ноя.
+6
Пн.
13 ноя.
+5
Вт.
14 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -34
Оймякон

некомфортное место: Южно-Сахалинск
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100