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В Поволжье потепление, но сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:37 Суббота, 11 ноября



Наступление мощного североатлантического циклона почувствовалось на берегах Волги. На севере региона начались слабые моросящие осадки на фоне слабо морозной погоды. Сегодня влияние атмосферного фронта проявится в Волго-Вятском районе небольшими осадками в виде дождя, снега и мокрого снега, будет дуть порывистый ветер до 15 м/с, температура повысится, днем -3,+3, в республиках Поволжья до +6. В Среднем Поволжье местами пройдут небольшие осадки, днем потеплеет до +4 градусов. В воскресенье, 12 ноября фон температуры существенно не изменится. На севере Поволжья днем +1,+6 градусов, в Среднем Поволжье до +5. При облачной погоде пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью и утром туман, ветер южной четверти может усиливаться до 14 м/с. На дорогах будет образовываться гололедица. / meteonovosti.ru /



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