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На юге Сибири холодает



ИА "Метеоновости" / 13:23 Суббота, 11 ноября



Антициклон осваивается на юге Сибирского региона с морозной погодой. При прохождении холодных атмосферных фронтов на юге Сибири в прошедшую пятницу, 10 ноября прошли осадки в виде снега, небольшие и умеренные, в горах южных районов Красноярского края выпало до 15 см снега. В ночь на 11 ноября подморозило до -5,-10 градусов. На севере Томской области мороз был сильнее, -19,-21 градус. Местами на севере востоке Омской области ночная температура понижалась до -21,-25 градусов.



Днем в субботу, 11 ноября потеплеет только на юге Тюменской области до 0,-5 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем ослабеет мороз и в Омской области, будет -3,-8 градусов, но по сравнению с предыдущим днем это похолодание. В юго-восточной части Западной Сибири днем по-зимнему холодно, -8,-13, на Алтае -3,-8. Но самая холодная погода в Западной Сибири сегодня на севере. В Ямало-Ненецком а.о. местами небольшой снег, днем -15,-20, местами -22,-27. В Ханты-Мансийском а.о. тоже местами пройдет небольшой снег, изморозь, днем -12,-17, местами -18,-23, лишь на юго-западе погода мягче, -5,-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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