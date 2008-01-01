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Новости погоды

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Первому прогнозу погоды на телевидении 81 год!

ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 11 ноября

  История метеорологии насчитывает тысячи лет, начиная свой путь с труда Аристотеля об атмосферных явлениях. Прогнозировать же погоду научились сравнительно недавно, лишь в 19 веке. Но всегда одной из целей метеорологов являлось своевременное информирование широких слоёв населения о состоянии погоды и прогнозах её изменения.

В этом плане ноябрь - знаковый месяц. Так, первая трансляция сводки погоды на общедоступной радиостанции состоялась 14 ноября 1922 года. Передачу прогноза осуществила британская корпорация ВВС.

А первый телевизионный прогноз показали в Великобритании именно 11 ноября 1936 году. Тогда, в течение примерно 6 минут телезрителям показывались погодные карты с нанесёнными на них линиями атмосферного давления и векторами движения воздушных масс, при этом ведущего никто не видел. Ведущий прогноза погоды появился на экране телевизора только в 50-х годах.

С тех пор существенно изменились технологии и способы представления прогнозов погоды, но и сегодня телевидение является одним их основных способов доведения информации о погоде для большого числа жителей нашей планеты. / meteonovosti.ru /
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