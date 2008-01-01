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На севере Сибири крепкие морозы



ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 11 ноября



В автономные округа Западной Сибири с затоком арктического воздуха после прохождения циклона на восток пришли морозы. В ночь на 11 ноября на северо-западе Ямало-Ненецкого автономного округа температур падала до -30 градусов. Холодно было и в Ханты-Мансийском округе, местами на его юге мороз усиливался почти до -30 градусов. Такая погода считается холодной для севера Западной Сибири в предзимний период. Ведь здесь еще часто хозяйничает атлантический воздух, а арктические антициклоны, если и устанавливаются, то ненадолго. Именно так происходит и в эти дни. Температурная аномалия за 10 ноября составила 8-12o со знаком "минус", то есть погода сейчас аномально холодная. Такие морозы продержатся еще день-другой. Морозы начнут слабеть на западе Сибири лишь на следующей неделе ноября, примерно 13-14 числа. / meteonovosti.ru /



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