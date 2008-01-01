

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 11 ноября



Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта. Господствующая воздушная масса теплая и влажная. Наблюдаются свойственные осени метеорологические явления, такие как морось, туман и дымка. Именно эти данные в 12 часов дня московские метеорологи-наблюдатели занесли снова в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры держится на уровне +3..+4 градуса. Ветер южный и юго-восточный, 1-5 м/с, в отдельные моменты усиливается до 7 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



