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Температурные аномалии Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 11 ноября



Циклоны с юга выносят теплый морской воздух на острова и побережье Дальнего Востока. В конце рабочей недели, 10 ноября погода на севере Курильских островов и на юге Камчатского края отметилась новыми температурными рекордами. В Северо-Курильске максимальный термометр показал +7,6 градуса, предыдущее абсолютное значение тепла на эту дату +7,3 градуса за 1990 год. В Петропавловске-Камчатском тоже рекорд, +7,7 градуса, прежний тоже был в 1990 году и составлял +7,6 градуса. Температурная аномалия средней суточной температуры в этой части Дальнего Востока достигал +6 градусов. В то же время на северо-востоке Якутии и в центральных районах Магаданской области, куда не доходило тихоокеанское тепло, а господствовал арктический воздух, морозы были сильными, до -40. Даже для этих традиционно холодных районов Дальнего Востока такие морозы считаются аномальными в первой половине ноября. Обычно здесь должно быть градусов на 5 теплее. / meteonovosti.ru /



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