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На Дальнем Востоке циклоны диктуют штормовые условия погоды



ИА "Метеоновости" / 10:53 Суббота, 11 ноября



Циклоны друг за другом следуют по южной части Дальнего Востока, выходят на акваторию Дальневосточных морей и перемещаются на север региона. При этом погода редко бывает спокойной. Вот и в канун этих выходных дней 10 ноября и в ночь на 11 ноября в Приморском крае сильный дождь (до 30 мм), ветер 25-30 м/с. В Камчатском крае сильный дождь с мокрым снегом (до 16 мм осадков), ветер в южной половине до 31 м/с, на севере до 26 м/с. На Сахалине ветер до 26 м/с, на юге сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (до 21 мм). В Чукотском автономном округе метель при ветре до 20 м/с. В Магаданской области сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь, до 22 мм), ветер до 22 м/с.



В ближайшей перспективе штормовая погода ожидается в большинстве районов Дальнего Востока. 11 ноября на побережье центральных районов Хабаровского края снег, метель, ветер 23-28 м/с. На Сахалине 11 ноября сильный снег, на юге с мокрым снегом, ветер 23-28 м/с, 12 ноября на побережьях метель, ветер 23-28 м/с, 14-15 ноября сильные осадки (мокрый снег, снег). 11-12 ноября на Курильских островах дождь, мокрый снег, ветер 23-28 м/с. 11 ноября на юге Камчатского края снег, переходящий в дождь, на юго-западном побережье ветер 20-25 м/с. 12-15 ноября на охотском побережье Магаданской области снег (13 и 15 ноября сильный), метель, ветер 12 ноября 15-20 м/с, 13-15 ноября 18-23 м/с. В Чукотском автономном округе 11-12 ноября снег, на востоке с дождем, на побережье метель, ветер 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря и Берингова пролива 23-28 м/с, 13-14 ноября на побережье снег, метель, ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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