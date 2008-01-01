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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 11 ноября

  Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта. Воздушная масса сменяется на более теплую и влажную. При выходе на относительно прохладную поверхность, воздух охлаждается и водяной пар достигает состояния насыщения. Наблюдаются свойственные осени метеорологические явления, такие как морось, туман и дымка. Именно эти данные в 9 часов утра московские метеорологи-наблюдатели занесли в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры держится на уровне +3..+4 градуса. Ветер юго-восточный 1-4 м/с, в отдельные моменты усиливается до 6-7 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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