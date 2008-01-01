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О высоте снежного покрова на Европейской России



ИА "Метеоновости" / 10:00 Суббота, 11 ноября



Зима не торопится в среднюю полосу европейской части России. А ведь в это время здесь положено лежать снегу. По данным для Москвы и области, 10 ноября среднесуточная температура достигает нуля градусов, то есть, наступает метеорологическая зима, а уже с 11 ноября среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. Снежный покров к этому времени в столице достигает 5 см. Но в нынешнем году снега нет ни в Москве, ни в области. Вечером 10 и ночью 11 ноября в столице прошли дожди, температура воздуха была положительной.



Нет снега и в Центральном районе. Лишь на севере и местами на северо-западе установился снежный покров. Высота его в Северо-Западном районе и в Карелии невелика, 1-2 см. Гораздо больше снега в Мурманской области, 10-15 см, а в горах и до 27 см. Снегом укутаны Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Здесь выпавший снег не растает до весны, и его уже много, от 10 до 25 см. Сегодня, 11 ноября, в Мурманской и в Архангельской областях пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Коми и в Ненецком автономном округе снег от небольшого до умеренного, сугробы вырастут еще на 2-3 см. А в Карелии и в Северо-Западном районе снова идут дожди, выпавший снег растает. / meteonovosti.ru /



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