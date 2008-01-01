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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:51 Суббота, 11 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в передней части циклона. При облачной погоде временами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер южный 5-10, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм. рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и области усилится влияние циклона. Атмосферное давление понизится, а относительная влажность воздуха повысится, что приведет к небольшому понижению содержания кислорода в воздухе. При этом температура воздуха также станет выше. Колебания метеопараметров будут не очень заметными, а потому отреагировать на них могут лишь люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для остальных такая погода вполне комфортная. А чтобы с наибольшей пользой использовать ее для поддержания здоровья, желательны прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима труда и отдыха.

Геомагнитный фон 11 ноября ожидается от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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