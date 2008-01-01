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Новости погоды

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Сахалин засыплет снегом

ИА "Метеоновости" / 14:35 Пятница, 10 ноября

  Активный циклон, который 11 ноября будет оказывать влияние на погоду в Приморье и на юге Хабаровского края, заденет и Сахалин. Сильные и очень сильные снегопады пройдут в центральных и северных районах Сахалина, порывы ветра достигнут 20-25 м/с, ночью термометры покажут -3..-8 градусов, днем -3..+2. На юге острова пройдет сильный и очень сильный мокрый снег, ветер усилится до 15-20 м/с, на побережьях порывы достигнут 25-30 м/с, ночью -2..+3 градуса, днем воздух прогреется до +3..+8 градусов. 12 ноября циклонический вихрь покинет пределы Сахалина, осадков станет меньше, порывы ветра на побережьях достигнут 23-28 м/с. А 13 ноября уже без осадков, но ветрено, ночью -3..-8, днем 0..+5. / meteonovosti.ru /
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