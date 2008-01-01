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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Азербайджан

ИА "Метеоновости" / 14:21 Пятница, 10 ноября

  Барический гребень, определявший погоду в Закавказье, не смог уберечь Азербайджан от проливных дождей и порывистого ветра. Юго-восточные районы Республики пересекал атмосферный фронт. Именно с ним были связаны ливневые дожди в Ленкорани. 9 и ночью 10 ноября в городе выпало до 52 мм осадков за 12 часов, почти третья часть месячной нормы. А в Нефтечале ветер в порывах усиливался до 20 м/с. В ближайшие дни погода в Азербайджане наладится. Атмосферное давление начнет расти, дожди если и пройдут, то небольшие - скажется близость атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /
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