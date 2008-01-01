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Новости погоды

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На Чукотке метут метели

ИА "Метеоновости" / 13:18 Пятница, 10 ноября

  Повышенный фон атмосферного давления сохранялся в континентальных районах Чукотки. Регион оказался в барическом гребня, а с севера и с юга кружат циклонические вихри. 9 ноября из-за разницы давления ветер в прибрежной зоне усиливался до 25-30 м/с. В Анадыре порывы ветра достигали 19 м/с, а на о. Айон - 30 м/с. На острове Врангеля отмечалась метель при ветре до 27 м/с. И в ближайшие дни на улучшение погоды рассчитывать не приходится. 11 ноября регион окажется в циклоне, из-за активных атмосферных фронтов пройдет снег, на востоке с дождем. Ветер в порывах будет усиливаться до 17-22 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря порывы достигнут 27-32 м/с. При сильном ветре разыграются метели. Температура воздуха существенно не изменится, днем -7..-12, местами -3..+2, ночью на западе -15..-20, а континентальной части до -25 градусов. / meteonovosti.ru /
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