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Новости погоды
Непогода на берегах Балтики
ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 10 ноября
В предстоящие выходные дни очередной североатлантический циклон станет портить погоду на берегах Балтики. Ветер и дожди различной интенсивности ожидаются на всем побережье, от Калининграда до Хельсинки.
Обширный двуцентровой циклон с Северной Атлантики продолжает углубляться. Один его центр расположится в Норвежском море близ Скандинавского полуострова, а другой центр будет кружить над Балтийским морем и начнет перемещаться в восточном направлении, углубляясь.
В Скандинавии ожидается дождливая погода, в Норвегии из-за атмосферных фронтов усилится ветер. Температура воздуха в странах Скандинавии превысит норму на 1-2 градуса.
Ненастная и ветреная погода прогнозируется в Прибалтике: в Эстонии дождливо, в некоторых районах пройдут ливневые дожди, ночью ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Пройдут дожди в Латвии и в Литве.
В Калининграде 11 и 12 ноября ожидаются кратковременные дожди, юго-западный ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, возможны нагонные явления. Температура воздуха ночью и днем 3..8 градусов.
Дотянутся фронты и до Ленинградской области, где в выходные дни дожди от небольших до умеренных, ветер в порывах усилится до 15 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем +2..+7.
Начало ноября в Санкт-Петербурге радовало сухой и относительно теплой погодой, а в выходные дни погода заставит вспомнить о зонтах! / meteonovosti.ru /
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