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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 10 ноября



В 12 часов в Москве облачно, местами осадки в виде слабой мороси и слабого мокрого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+3 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1..+2 градуса, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.



В Зеленограде слабые осадки, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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