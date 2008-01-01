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Новости погоды

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В Магаданской области трещат морозы

ИА "Метеоновости" / 11:35 Пятница, 10 ноября

  Среднесуточная температура воздуха в Магаданской области ниже климатической нормы всего на пару градусов, но в континентальной части воздух в ночные часы остывает до -40, а в отдельных районах и до -45 градусов. На северо-востоке Якутии также установились крепкие морозы. До -45 градусов показывают термометры в Оймяконье, но здесь температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов.

Уже 11 ноября а центральных районах Магаданской области температура воздуха повысится - регион окажется в теплом секторе южного циклона. На Охотском побережье пройдет снег различной интенсивности, ночью местами сильный, ветер в порывах достигнет 15-20 м/с, в ночные часы до 25 м/с, днем термометры покажут -5..-10, ночью -11..-16. В континентальной части небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах сильный, на перевалах порывы до 15 м/с с метелью, ночью -25..-30 градусов, при облачности до -15, днем -17..-22, при облачности -7..-12. / meteonovosti.ru /
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