Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
10 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Приморье выйдет активный циклон

ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 10 ноября

  Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Приморском крае. Скажется влияние циклонического вихря, который подойдет со стороны Китая. Портиться погода начнется уже вечером 10 ноября. Центр циклона пройдет через Владивосток и далее направится в Охотское море.

11 ноября температура в регионе заметно понизится, ночью -4..-9, на побережье -3..+2, днем -2..+3, на северо-востоке до -7 градусов. Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. В отдельных районах гололедные явления, северо-западный ветер будут дуть со скоростью 12-17 м/с, на побережье в порывах усиливаясь до 28 м/с. Днем осадки заметно ослабеют: пройдет небольшой снег, на северо-востоке умеренный снег. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пт.
10 ноя.
+3
Сб.
11 ноя.
+6
Вс.
12 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -41
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бахавалнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100