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На Приморье выйдет активный циклон



ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 10 ноября



Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Приморском крае. Скажется влияние циклонического вихря, который подойдет со стороны Китая. Портиться погода начнется уже вечером 10 ноября. Центр циклона пройдет через Владивосток и далее направится в Охотское море.



11 ноября температура в регионе заметно понизится, ночью -4..-9, на побережье -3..+2, днем -2..+3, на северо-востоке до -7 градусов. Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. В отдельных районах гололедные явления, северо-западный ветер будут дуть со скоростью 12-17 м/с, на побережье в порывах усиливаясь до 28 м/с. Днем осадки заметно ослабеют: пройдет небольшой снег, на северо-востоке умеренный снег. / meteonovosti.ru /



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