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Курилы и Камчатка во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 10 ноября



Циклонический вихрь, закрутившийся на волне на юге Охотского моря, двигался на северо-восток и набирал силу. Давление в центре циклона резко упало с 1005 гПа до 990 гПа. В минувший день, 9 ноября, циклон и его атмосферные фронты стали причиной ливневых дождей и ураганного ветра на юге Камчатки, досталось и северу Курильской гряды. Количество осадков на юге Камчатки и на Северных Курилах достигало 89 мм, это больше половины месячной нормы, которая для Петропавловска-Камчатского составляет 130 мм. В самом Петропавловске-Камчатском количество осадков составило 50 мм, дул сильный порывистый ветер, достигая в порывах 31 м/с. А на станции Озерная ветер усиливался до ураганного, 35 м/с. Сильный ветер дул и на Курилах, но порывы его не превышали 24 м/с.



В ближайшие дни циклон отправится далее на север, ветер и осадки заметно ослабеют. На Камчатке порывы ветра до 12-17 м/с, дожди если и пройдут, то небольшие. На севере Курильской гряды осадки прекратятся, а на юге пройдут дожди, местами сильные, ветер в порывах достигнет 23-28 м/с. Столь резкое ухудшение погодных условий будет связано с очередным циклоном, центр которого переместится за сутки с Амурской области на север Японского моря. / meteonovosti.ru /



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