

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Похолодание на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 10 ноября



Североатлантический циклон вышел на север Сибири, и свои фронты он направляет все дальше на юг Западной Сибири. Центр его находится около Норильска, а холодные фронты в течение дня пересекут Омскую и Новосибирскую области и подойдут к Красноярску.



В Омской области ночью прошел снег, в отдельных районах отмечалась метель, похолодание продолжается.



Понижение температуры ожидается от Новосибирска до Кемерова, отмечаются небольшие, местами умеренные снегопады, на юго-востоке территории прошел мокрый снег. Ветер будет переходить с юго-западных на северные румбы и усиливаться в порывах до 15-20 м/с.



На Алтае местами сильные осадки, на перевалах поземки и метели. В ночь на субботу местами морозы окрепнут до 15-18 градусов. В выходные дни вместо значительной положительной аномалии среднесуточной температуры ожидается температура, близкая к норме и несколько ниже нее. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



