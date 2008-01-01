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Новости погоды

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Похолодание на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 10 ноября

  Североатлантический циклон вышел на север Сибири, и свои фронты он направляет все дальше на юг Западной Сибири. Центр его находится около Норильска, а холодные фронты в течение дня пересекут Омскую и Новосибирскую области и подойдут к Красноярску.

В Омской области ночью прошел снег, в отдельных районах отмечалась метель, похолодание продолжается.

Понижение температуры ожидается от Новосибирска до Кемерова, отмечаются небольшие, местами умеренные снегопады, на юго-востоке территории прошел мокрый снег. Ветер будет переходить с юго-западных на северные румбы и усиливаться в порывах до 15-20 м/с.

На Алтае местами сильные осадки, на перевалах поземки и метели. В ночь на субботу местами морозы окрепнут до 15-18 градусов. В выходные дни вместо значительной положительной аномалии среднесуточной температуры ожидается температура, близкая к норме и несколько ниже нее. / meteonovosti.ru /
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