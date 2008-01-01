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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:42 Пятница, 10 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -1..+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм. рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и в области погода ожидается вполне комфортная. Атмосферное давление приблизится к норме. Но из-за колебания метеоэлементов и ожидаемой магнитной бури плохо себя могут почувствовать как гипотоники, так и гипертоники, люди, страдающие мигренями, нарушениями сердечного ритма. Им не обойтись без медикаментозной поддержки. / meteonovosti.ru /
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