Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 9 ноября
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5 градусов, Северном +4..+6 градусов, Северо-восточном +4..+5 градусов, Восточном +5 градусов, Юго-восточном +5..+6 градусов, Южном +5..+6 градусов, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +4..+5 градусов, Северо-западном +4..+6 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4..+5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4..+6 градуса. / meteonovosti.ru /