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Новости погоды

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Штормовые циклоны на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 14:48 Четверг, 9 ноября

  Сложная погода с очень короткими промежутками затишья пришла на Дальний Восток. Циклоны из Китая перемещаются через Хабаровский край и Приморье, а затем, "зачерпнув" морского воздуха с обильными осадками и сильными ветрами будут двигаться на север Дальнего Востока. Заметнее всего циклоны будут досаждать прибрежным районам, островам и полуостровам Дальнего Востока.

Один циклон уже вышел на Курилы, а перед этим прошелся сильными осадками по Хабаровскому краю. В Приморье при прохождении холодных фронтов этого циклона ветер усиливался до 23 м/с. На Сахалине накануне прошли сильные осадки (дождь и снег, местами выпало до 26 мм), в Татарском заливе и на юге Сахалина ветер усиливался в порывах до 27-29 м/с.

В ближайшие часы штормовой циклон станет причиной сильных осадков и ветров на севере Курильской гряды и в южной половине Камчатского края. На Камчатке осадки в виде дождя и снега, поэтому местами может отмечаться налипание мокрого снега, при усилении ветра метели.

Затем этот циклон принесет очередную порцию тепла на Чукотку, которую с метелями и ветром до 28 м/с покидает предыдущий циклон, несколько дней ставивший рекорды тепла.

В субботу с выходом очередного циклона на Чукотке опять заметно потеплеет, но при этом и ветры снова усилятся. Резкие колебания температуры, сильные ветры, метели и снегопады ожидаются в пятницу и в субботу в Магаданской области.

А очередной циклон из Китая уже подошел к Хабаровскому краю, он заметно активизировался, в ближайшие часы вызовет обильные осадки в Приморье и в Хабаровском крае, а потом проторенным путем двинется со штормовой погодой через Сахалин, Курилы на Камчатку. / meteonovosti.ru /
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