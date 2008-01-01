

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 9 ноября



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков, местами дымка. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +4..+5 градусов, Северо-восточном +3..+6 градусов, Восточном +4..+5 градусов, Юго-восточном +2..+5 градусов, Южном +4..+6 градусов, Юго-западном +4..+6 градусов, Западном +3..+5 градусов, Северо-западном +2..+4 градусов.



В Зеленограде солнечно, без осадков, температура воздуха +3..+4 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, местами дымка, температура воздуха +1..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



