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Новости погоды
Дождливый муссон покинул Индию
ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 9 ноября
В этом году летний индийский муссон сначала не спешил покидать Индию, а затем распрощался с полуостровом ранее положенного времени.
В начале текущей недели на крайнем юге страны еще наблюдались очень сильные дожди, от наводнений и оползней гибли люди. К середине недели, по мере усиления монгольского антициклона, дожди прекратились почти на всей территории. Лишь на крайнем юге Индии и в Шри-Ланке еще наблюдаются сильные ливни, до 77 мм за сутки. / meteonovosti.ru /
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