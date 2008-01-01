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Новости погоды

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Дождливый муссон покинул Индию

ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 9 ноября

  В этом году летний индийский муссон сначала не спешил покидать Индию, а затем распрощался с полуостровом ранее положенного времени.

В начале текущей недели на крайнем юге страны еще наблюдались очень сильные дожди, от наводнений и оползней гибли люди. К середине недели, по мере усиления монгольского антициклона, дожди прекратились почти на всей территории. Лишь на крайнем юге Индии и в Шри-Ланке еще наблюдаются сильные ливни, до 77 мм за сутки. / meteonovosti.ru /
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