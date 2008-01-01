|
|
|
Новости погоды
В выходные в Москве облачно, осадки, но тепло
ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 9 ноября
На смену малооблачному антициклону с северо-запада спешит пасмурный циклон. Начнутся дожди, но тепло не покинет столичный регион.
В пятницу, 10 ноября, атмосферное давление станет понижаться, к утру небо закроют облака, но существенных осадков не ожидается.
Минимальная температура воздуха в городе еще будет отрицательной, до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, средняя суточная температура останется положительной, на градус, полтора выше нормы. Местами пройдут небольшие осадки.
В выходные дни с запада в теплом секторе мощного циклона в столичный регион начнет поступать более теплый и влажный воздух Атлантики, поэтому осадки будут идти в виде дождя. Наиболее дождливым ожидается субботний день, в воскресенье дождь небольшой и лишь местами. Минимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области до 5 тепла, максимальная температура в столице 4..6. Средняя суточная температура будет выше нормы на 3-4 градуса.
По характеру погода в выходные дни будет соответствовать 20 числам октября. Можно будет провести выходные в городе, но иметь при себе зонтик. И за городом можно найти время, чтобы закончить дачные работы. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.