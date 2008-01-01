

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве облачно, осадки, но тепло



ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 9 ноября



антициклону с северо-запада спешит пасмурный циклон. Начнутся дожди, но тепло не покинет столичный регион.



В пятницу, 10 ноября, атмосферное давление станет понижаться, к утру небо закроют облака, но существенных осадков не ожидается.



Минимальная температура воздуха в городе еще будет отрицательной, до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, средняя суточная температура останется положительной, на градус, полтора выше нормы. Местами пройдут небольшие осадки.



В выходные дни с запада в теплом секторе мощного циклона в столичный регион начнет поступать более теплый и влажный воздух Атлантики, поэтому осадки будут идти в виде дождя. Наиболее дождливым ожидается субботний день, в воскресенье дождь небольшой и лишь местами. Минимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области до 5 тепла, максимальная температура в столице 4..6. Средняя суточная температура будет выше нормы на 3-4 градуса.



По характеру погода в выходные дни будет соответствовать 20 числам октября. Можно будет провести выходные в городе, но иметь при себе зонтик. И за городом можно найти время, чтобы закончить дачные работы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



