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Новости погоды

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В выходные в Москве облачно, осадки, но тепло

ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 9 ноября

  На смену малооблачному антициклону с северо-запада спешит пасмурный циклон. Начнутся дожди, но тепло не покинет столичный регион.

В пятницу, 10 ноября, атмосферное давление станет понижаться, к утру небо закроют облака, но существенных осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха в городе еще будет отрицательной, до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, средняя суточная температура останется положительной, на градус, полтора выше нормы. Местами пройдут небольшие осадки.

В выходные дни с запада в теплом секторе мощного циклона в столичный регион начнет поступать более теплый и влажный воздух Атлантики, поэтому осадки будут идти в виде дождя. Наиболее дождливым ожидается субботний день, в воскресенье дождь небольшой и лишь местами. Минимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области до 5 тепла, максимальная температура в столице 4..6. Средняя суточная температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

По характеру погода в выходные дни будет соответствовать 20 числам октября. Можно будет провести выходные в городе, но иметь при себе зонтик. И за городом можно найти время, чтобы закончить дачные работы. / meteonovosti.ru /
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