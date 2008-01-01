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Новости погоды

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На полюсе холода самые суровые морозы

ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 9 ноября

  Почти везде на российских просторах температура в эти дни ноября держится выше нормы. На юге и в центральных районах Сибири вообще заметно теплее, чем положено в первой декаде ноября. Положительная аномалия температуры от Байкала до Урала оставляет от 6 до 8 градусов, на Чукотке теплее нормы на 10-12 градусов.

И только северо-восток и восток Якутии поддерживает репутацию неотвратимо надвигающейся зимы. В Оймяконье уже трещат суровые морозы, ночные температуры перешагнули отметку -40 градусов. На самом полюсе холода прошедшей ночью температура в области повышенного давления упала до -42,4 градуса. И предстоящие ночи полюс холода будет демонстрировать самую низкую температуру на территории России, она будет понижаться в ночные часы до -40 градусов и ниже.

Антициклон сохранит свое влияние на востоке и севере Якутии, за длинные холодные ночи он будет еще сильнее выхолаживаться, что и станет залогом сохранения крепких морозов. / meteonovosti.ru /
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