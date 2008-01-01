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Новости погоды

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Чукотка продолжает ставить рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 9 ноября

  На Чукотке сохраняется самая значительная на всей территории России положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха. Накануне она достигала 10-12 градусов и более. В предстоящие сутки адвекция более теплого воздуха приостановится, но затем этот процесс возобновится с новой силой. Циклоны с пока еще теплых морей будут сменять друг друга, поднимаясь с мощным ведущим потоком с юга на север. Так что в Чукотском округе, в Магаданской области сохранится значительно более теплая погода, чем положено по норме в первой и второй декаде ноября.

На островах Восточно-Сибирского моря температура подросла до оттепели. На о. Врангеля 8 ноября, как и 7 числа, температура снова достигла рекордной отметки. Она повысилась до +1 градуса. Предыдущий рекорд максимальной температуры для суток 8 ноября был отрицательным, он составлял -1 градус и держался более 70 лет, с 1943 года. / meteonovosti.ru /
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