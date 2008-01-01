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Подмосковные поля украсила изморозь



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 9 ноября



Ранним утром подмосковные поля были покрыты белым налетом изморози. В начале ночи в Подмосковье, которое по-прежнему опекал антициклон, начали образовываться радиационные туманы, а потом влага из них сублимировалась в отложения льда и изморози. Местами отложения изморози утром 9 ноября достигали в диаметре 4 мм. В Серпухове накануне днем температура повысилась до +6,6, а под утро четверга упала до -5,5 градуса, продемонстрировав значительный суточный ход температуры в 11 градусов. В Зарайке суточная амплитуда температуры была еще более значительной, почти 13 градусов. Днем 8 ноября: +6,5 градуса, а под утро 9 она упала в ясном антициклоне при интенсивном ночном выхолаживании до -6,3 градусов. Такой же значительный суточный ход отмечался практически повсюду на юго-востоке Подмосковья.



Видимость в тумане к 9 часам в Павловском Посаде, в Шереметьево, ухудшилась до 100 м, в Коломне и Домодедово она составила 200 м.



И в самой столице еще зеленая накануне трава "поседела". Еще 8 ноября в столице воздух при содействии невысокого ноябрьского солнышка в отсутствии облаков прогрелся до +5..+6 градусов, а под утро при малооблачном небе в антициклоне выхолодился до -1..-4 градусов. Вот вся влага из него и осела в виде изморози. В районе МКАД и в Бутово температура местами упала под утро до -5 градусов. Только в самом центре Москвы температура прошедшей ночью и утром 9 ноября оставалась слабоположительной. / meteonovosti.ru /



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