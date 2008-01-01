Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
9 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Подмосковные поля украсила изморозь

ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 9 ноября

  Ранним утром подмосковные поля были покрыты белым налетом изморози. В начале ночи в Подмосковье, которое по-прежнему опекал антициклон, начали образовываться радиационные туманы, а потом влага из них сублимировалась в отложения льда и изморози. Местами отложения изморози утром 9 ноября достигали в диаметре 4 мм. В Серпухове накануне днем температура повысилась до +6,6, а под утро четверга упала до -5,5 градуса, продемонстрировав значительный суточный ход температуры в 11 градусов. В Зарайке суточная амплитуда температуры была еще более значительной, почти 13 градусов. Днем 8 ноября: +6,5 градуса, а под утро 9 она упала в ясном антициклоне при интенсивном ночном выхолаживании до -6,3 градусов. Такой же значительный суточный ход отмечался практически повсюду на юго-востоке Подмосковья.

Видимость в тумане к 9 часам в Павловском Посаде, в Шереметьево, ухудшилась до 100 м, в Коломне и Домодедово она составила 200 м.

И в самой столице еще зеленая накануне трава "поседела". Еще 8 ноября в столице воздух при содействии невысокого ноябрьского солнышка в отсутствии облаков прогрелся до +5..+6 градусов, а под утро при малооблачном небе в антициклоне выхолодился до -1..-4 градусов. Вот вся влага из него и осела в виде изморози. В районе МКАД и в Бутово температура местами упала под утро до -5 градусов. Только в самом центре Москвы температура прошедшей ночью и утром 9 ноября оставалась слабоположительной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Чт.
9 ноя.
+4
Пт.
10 ноя.
+4
Сб.
11 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Сурабая		 -33
Сусуман

некомфортное место: Певек
комфортное место: Уэян

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100