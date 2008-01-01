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ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 9 ноября
Первые ноябрьские дни радуют москвичей теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 2-5 градусов и больше соответствует октябрю. Не исключение и сегодняшний день. 9 ноября максимальная температура воздуха будет далека от рекордной, но останется в области положительных значений. Самым теплым этот день был в 2010 году, когда температура повысилась до +12,3 градусов. Следует заметить, что в 2010 году в ноябре было отмечено 6 дней с рекордно высокой температурой, с 9 по 12 ноября, а также 15 и 16 ноября.
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А самое низкое значение сегодняшних суток осталось в холодном ноябре 1908 года. Под утро морозы усилились до -16.8 градусов, что даже в зимние месяцы случается не часто.
Сильными осадками отметился этот день и в 1995 году. На московскую землю выпало 15,5 мм небесной влаги, при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /