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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:23 Четверг, 9 ноября



Под влиянием холодного Скандинавского антициклона в Москве и Подмосковье будет прохладно и без осадков. Температура воздуха в середине дня в столице составит 1..3 градуса, по области от -1 на севере до 4 градусов на юге. Среднесуточная температура воздуха вблизи многолетних значений. Атмосферное давление в столичном регионе сохранится довольно высоким - 759 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%. Ветер слабый.



В Москве и области для здоровых людей погода ожидается вполне комфортная, индифферентная и теплая, с высоким содержанием кислорода в воздухе. А вот для метеозависимых лиц, склонных к сосудистым спазмам, с частыми признаками мигрени, такая погода может оказывать дополнительную нагрузку на организм и вызвать ухудшения самочувствия, это усиление головной боли, повышение артериального давления, что будет связано с повышенным атмосферным фоном. / meteonovosti.ru /



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