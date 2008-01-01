Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
9 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:23 Четверг, 9 ноября

  Под влиянием холодного Скандинавского антициклона в Москве и Подмосковье будет прохладно и без осадков. Температура воздуха в середине дня в столице составит 1..3 градуса, по области от -1 на севере до 4 градусов на юге. Среднесуточная температура воздуха вблизи многолетних значений. Атмосферное давление в столичном регионе сохранится довольно высоким - 759 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%. Ветер слабый.

В Москве и области для здоровых людей погода ожидается вполне комфортная, индифферентная и теплая, с высоким содержанием кислорода в воздухе. А вот для метеозависимых лиц, склонных к сосудистым спазмам, с частыми признаками мигрени, такая погода может оказывать дополнительную нагрузку на организм и вызвать ухудшения самочувствия, это усиление головной боли, повышение артериального давления, что будет связано с повышенным атмосферным фоном. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-3
Чт.
9 ноя.
+4
Пт.
10 ноя.
+4
Сб.
11 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Замбоанга		 -35
Томпо

некомфортное место: Певек
комфортное место: Бармер

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100