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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 14:56 Среда, 8 ноября



Погоду в Москве и области будет определять антициклон с центром над Брянской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 0..+2 градуса, по области -1..+2. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /



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