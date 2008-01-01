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Не завершит ли "RINA" сезон тропических циклонов?

ИА "Метеоновости" / 14:55 Среда, 8 ноября

  Сильный тропический шторм "RINA" в Атлантическом океане 8 ноября в 12 ч мск находился в районе в координатами 37,1o с.ш., 48,4o з.д., максимальная скорость 25 м/с, порывы до 30 м/с. За прошедшие 6 часов смещался на север со скоростью 30 км/ч. 9 ноября в 9 ч мск станет внетропическим циклоном, ожидается в районе с координатами 43,6o с.ш., 45,7o з.д., максимальная скорость 25 м/с, порывы до 30 м/с.

Угрозы населенным побережьям "RINA" - 17-й тропический циклон в этом году в Атлантическом океане, не представляет. Возможно, он станет завершающим в нынешнем сезоне тропических штормов в Атлантике. / meteonovosti.ru /
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