Новости погоды
На севере Западной Сибири усиливаются морозы
ИА "Метеоновости" / 14:39 Среда, 8 ноября
Циклон, перемещающийся по северным регионам Сибири, оставляет автономные округа в холодном воздухе с Карского моря.
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8 ноября на Ямале суровая погода с сильным снегом, ветром и метелями, а также с похолоданием. Температура днем -14,-19 градусов. 9 ноября местами днем возможен мороз до -20 градусов. После сильных снегопадов похолодание затронет и Ханты-Мансийский округ. 8 ноября в течение суток температурный фон упадет до -4,-9 градусов, а 9 ноября станет прохладнее еще на пару градусов. Морозная погода на Ямале, которая ожидается 9 ноября, не совсем свойственна началу ноября. Обычно там должно быть на несколько градусов теплее. / meteonovosti.ru /