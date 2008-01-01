Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Западной Сибири усиливаются морозы

ИА "Метеоновости" / 14:39 Среда, 8 ноября

  Циклон, перемещающийся по северным регионам Сибири, оставляет автономные округа в холодном воздухе с Карского моря.

8 ноября на Ямале суровая погода с сильным снегом, ветром и метелями, а также с похолоданием. Температура днем -14,-19 градусов. 9 ноября местами днем возможен мороз до -20 градусов. После сильных снегопадов похолодание затронет и Ханты-Мансийский округ. 8 ноября в течение суток температурный фон упадет до -4,-9 градусов, а 9 ноября станет прохладнее еще на пару градусов. Морозная погода на Ямале, которая ожидается 9 ноября, не совсем свойственна началу ноября. Обычно там должно быть на несколько градусов теплее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+5
Чт.
9 ноя.
+4
Пт.
10 ноя.
+4
Сб.
11 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Тете		 -37
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Ранчи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100