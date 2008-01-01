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На севере Западной Сибири усиливаются морозы



ИА "Метеоновости" / 14:39 Среда, 8 ноября



Циклон, перемещающийся по северным регионам Сибири, оставляет автономные округа в холодном воздухе с Карского моря.



8 ноября на Ямале суровая погода с сильным снегом, ветром и метелями, а также с похолоданием. Температура днем -14,-19 градусов. 9 ноября местами днем возможен мороз до -20 градусов. После сильных снегопадов похолодание затронет и Ханты-Мансийский округ. 8 ноября в течение суток температурный фон упадет до -4,-9 градусов, а 9 ноября станет прохладнее еще на пару градусов. Морозная погода на Ямале, которая ожидается 9 ноября, не совсем свойственна началу ноября. Обычно там должно быть на несколько градусов теплее. / meteonovosti.ru /



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