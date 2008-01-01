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Новости погоды

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На севере Красноярского края сильный снег

ИА "Метеоновости" / 14:29 Среда, 8 ноября

  По мере прохождения циклона по территории Центральной Сибири характер погоды в регионе будет меняться.

В Эвенкии сильные снегопады 8 и 9 ноября, порывы ветра до 15 м/с, морозы ослабеют, днем до -2,-7 градусов. Небольшой и умеренный снег пройдет и в Туруханском районе.

В центральных и южных районах Красноярского края в основном ожидается мокрый снег, прорывы ветра до 13-18 м/с, гололедица на дорогах, начнет холодать дня через два. / meteonovosti.ru /
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