|
|
|
Новости погоды
На севере Красноярского края сильный снег
ИА "Метеоновости" / 14:29 Среда, 8 ноября
По мере прохождения циклона по территории Центральной Сибири характер погоды в регионе будет меняться.
В Эвенкии сильные снегопады 8 и 9 ноября, порывы ветра до 15 м/с, морозы ослабеют, днем до -2,-7 градусов. Небольшой и умеренный снег пройдет и в Туруханском районе.
В центральных и южных районах Красноярского края в основном ожидается мокрый снег, прорывы ветра до 13-18 м/с, гололедица на дорогах, начнет холодать дня через два. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.