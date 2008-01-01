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Температурная аномалия на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 8 ноября



На Чукотке нередко аномалия температуры достигает 10 градусов и более со знаком "плюс". Приносят тепло с южных морей, конечно, циклоны, которые еще усиливают ветер и поднимают метели. В прошедшие сутки 7 ноября, на территории автономного округа прошел сильный снег, выпало на западе до 8 мм осадков в жидком эквиваленте. Ветер усиливался местами и не только на побережье до 20-24 м/с. При этом в северной половине полуострова наблюдалась сильная оттепель. Так в Певеке 7 ноября максимальная температура достигла рекордной отметки, +2,6 градуса, предыдущий максимум за этот день, +0,1 градуса наблюдался в 2013 году. На мысе Уэлен потеплело до +6 градусов. Последний раз самая высокая температура, +5,3 градуса была в этом месте в 2003 году. Оттепель добралась и до островной части. На острове Врангеля температура повысилась до +1,1 градуса. Предыдущий рекорд был почти 70 лет назад. В 1950 году температура составила минус 0,4 градуса. В ближайшие сутки циклон вовлечет в свою циркуляция порцию холодного арктического воздуха. Температура почти везде станет отрицательной, кроме восточных районов, где прогнозируется оттепель, до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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