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Новости погоды

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Самая ненастная погода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 8 ноября

  На Дальний Восток нацелилась серия циклонических вихрей с Японского моря. Они станут причиной ненастья на большей части Дальнего Востока.

8 ноября циклон с северо-востока Китая вышел на Японское море. О своем прибытии он заявил небольшими осадками на юге Хабаровского края и умеренными в Приморье. Ветер усиливался на юге Хабаровского края до 23 м/с. Этот же циклон станет причиной ветреной погоды на побережье Приморского и Хабаровского краев, порывы до 19 м/с. Осадки в Приморском крае ожидаются умеренными, в центре Сахалина прогнозируется налипание мокрого снега.

В дальнейшем циклон держит путь на Курильские острова. 9 ноября на севере Курильской гряды пройдет сильный дождь, с утра на юге ветер 17-22 м/с. В Камчатском крае на юге тоже местами сильный дождь, на юго-западном побережье порывы до 20-25 м/с. 10 ноября на юге Камчатского края сильные дожди продолжатся, порывистый ветер может достигать 20-25 м/с. На севере Камчатского края пройдет сильный мокрый снег.



В Магаданскую область 11 ноября циклон принесет метели и усиление ветра до 19-24 м/с. Не останутся в стороне от непогоды и другие северные районы Дальнего Востока. 9-10 ноября на Чукотке метель и ветер до 25 м/с.

10-11 ноября очередной циклон испортит погоду в южных и центральных районах Хабаровского края. Там пройдут сильные осадки в виде снега, на побережье очень сильный мокрый снег, ветер 15-20 м/с и гололедные явления. И на Сахалине 11 ноября сильные осадки с ветром более 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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