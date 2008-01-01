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Новости погоды

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В Нарьян-Маре перекрыт рекорд по осадкам

ИА "Метеоновости" / 11:28 Среда, 8 ноября

  В Нарьян-Маре 7 ноября выпало до 11 мм осадков в виде снега. В результате этого снегопада высота сугробов на сегодняшнее утро, 8 ноября увеличилась до 19 см. Предыдущий рекорд количества суточных осадков за 7 ноября 9,1 мм принадлежал 1928 году.

Что касается снежного покрова на Европейской территории, то сугробы в Ненецком автономном округе не самые высокие. Так в Воркуте и в других пунктах северных районов Коми снега нападало к сегодняшнему числу 23-25 см. / meteonovosti.ru /
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