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Новости погоды
Осенние туманы в центральных областях
ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 8 ноября
Огромный антициклон, захвативший большую часть Европейской России, способствовал образование ночных и утренних туманов. Затишье и понижение температуры воздуха до уровня конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе - вот физика образования этого опасного атмосферного явления. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях видимость местами падала до 200 метров. Метеостанции Подмосковья, а также юга Центрального района фиксировали значения 300-500 метров. На юго-западе Новой Москвы, в аэропорту Внуково видимость уменьшилась ранним утром до 100 метров.
Туманы окутывали и Южный регион. В Ставрополье, Калмыкии и на Северном Кавказе местами видимость ухудшалась до 200-300 метров.
В течение дня туманы будут рассеиваться.
В ближайшие сутки в связи с антициклональным характером погоды на большей части Русской равнины сохранится угроза возникновения туманов. / meteonovosti.ru /
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