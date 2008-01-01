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Среда
8 ноября 2017
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:47 Среда, 8 ноября

  Первые ноябрьские дни радуют москвичей теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 2-5 градусов и больше соответствует октябрю. Не исключение и сегодняшний день. 8 ноября максимальная температура воздуха будет далека от рекордной, но останется в области положительных значений. Самым теплым сегодняшний день останется в 1927 году, когда температура повысилась до +12 градусов.

А самое низкое значение сегодняшних суток осталось в очень холодном ноябре 1888 года. Под утро морозы усилились до -18.3 градусов, что даже в зимние месяцы случается не часто.

Сильными осадками отметился этот день и в 1979 году. На московскую землю выпало 21.1 мм небесной влаги, при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /
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