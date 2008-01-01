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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:29 Среда, 8 ноября

  В Москве и области устанавливается антициклональный характер погоды. При переменной облачности осадков не ожидается. В середине дня воздух в столице прогреется до 2..4 градусов тепла, по области она будет в пределах от 1 до 6 градусов. Таким образом, среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы. Ветер северо-западного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 761 мм рт ст., что выше нормального.

Этот фактор и будет благоприятствовать формированию погоды выраженного спастического типа, неблагоприятной для людей, склонных к спастическим реакциям. Недомогание и ухудшение самочувствия в этот день очень возможны у людей с гипертонической болезнью, нейроциркуляторной дистонией, атеросклерозом сосудов, артериальной гипотонией и различными периферическими нарушениями. Такой тип погоды может стать причиной снижения физической и умственной работоспособности даже у вполне здоровых людей. Еще одним неблагоприятным фактором станет магнитная буря. / meteonovosti.ru /
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