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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 7 ноября
Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Калининградской областью. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 3..5 градусов, по области 2..5 тепла. Ветер западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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